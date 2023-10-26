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Байден призвал ужесточить контроль над оборотом оружия

22:34
  • четверг
  • 26 октября 2023

В США - очередной случай массового убийства

Президент США Джо Байден призвал законодателей принять меры по ужесточению контроля над оборотом оружия. Поводом стал очередной случай массового убийства.

На это раз в городе Льюистон в штате Мэн. Там жертвами стрельбы, по уточненным данным, оказались 18 человек. Преступник открыл огонь по людям в ресторане, супермаркете и развлекательном центре.

Его личность установлена. Это 40-летний Роберт Кард. Он всё ещё на свободе, вооружён и крайне опасен. Жителям города рекомендовано укрыться в безопасных местах.

Сообщается, что Кард лечился в психиатрической клинике. Также появилась информация, что у подозреваемого может быть криминальное прошлое, однако пока неясны мотивы его действий.

Илья Данильцев, "ТВ Центр"

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