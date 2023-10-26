В МИД раскрыли детали переговоров с ХАМАС

В Москве находится член политбюро движения Абу Марзук

В МИД России раскрыли детали переговоров с прибывшими в Россию представителями палестинского исламского движения сопротивления ХАМАС. В ведомстве уточнили, что в Москве находится член политбюро движения Абу Марзук.

На Смоленской площади напомнили о неизменной позиции России в вопросе урегулирования ближневосточного конфликта. В Москве убеждены, что выход - в реализации решений международного сообщества по созданию суверенного палестинского государства, сосуществующего в мире и безопасности с Израилем.

Представители внешнеполитического ведомства сообщили агентству РИА Новости, что одной из тем обсуждения стала позиция России по немедленному освобождению иностранных заложников, находящихся на территории сектора Газа. Поднимался и вопрос эвакуации иностранных граждан, в том числе россиян, с территории палестинского анклава.

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