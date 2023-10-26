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Кабмин утвердил изменения в правила миграционного учета

19:44
  • четверг
  • 26 октября 2023

Иностранцы смогут самостоятельно уведомлять органы о прибытии в Россию

Иностранцы и лица без гражданства теперь смогут самостоятельно уведомлять органы внутренних дел о прибытии в Россию. До сих пор это делала только принимающая сторона. Изменения в правила миграционного учета утвердило российское правительство.

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Постановление вступает в силу с 26 октября. Теперь гражданин иностранного государства сможет передать уведомление о прибытии и необходимые документы, непосредственно обратившись в территориальный орган МВД.

Также иностранец может отправить документы с помощью портала госуслуг. Как передает ТАСС, "электронный" вариант предусматривает, что сам иностранец, а также владелец арендованной иностранцем квартиры имеют личные кабинеты на "Госуслугах". Иностранный гражданин должен будет получить от собственника согласие на проживание и прикрепить этот файл к уведомлению о прибытии.

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