В Кремле оценили отработку массированного ядерного удара

Путина результаты удовлетворили

Отработкой массированного ядерного удара во время проведенной накануне тренировки российских стратегических сил сдерживания в Кремле довольны. Маневры были плановыми, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля напомнил журналистам, что подобные тренировки проводятся ежегодно. Песков утвердительно ответил на вопрос журналиста, удовлетворен ли итогами учений президент Владимир Путин.

Тренировка российских стратегических сил сдерживания прошла накануне под руководством президента России. В учениях приняли участие ракетные комплексы "Ярс", ракетная подлодка стратегического назначения Северного флота "Тула" с баллистической ракетой "Синева" на борту и два ракетоносца дальней авиации Ту-95МС, передает "Интерфакс".

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