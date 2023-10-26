Пять человек погибли в результате стрельбы в Северной Каролине

Это четвертый инцидент со стрельбой за сутки в округе Сэмпсон

Тела пяти человек обнаружила полиция в округе Сэмпсон американского штата Северная Каролина. Наряд выехал на место происшествия после того, как получил звонок от неизвестного мужчины: тот заявил, что нашел тела с огнестрельными ранениями.

Как сообщил капитан полиции округа Эрик Поуп местному порталу Wralnews, найдены тела четырех мужчин и одной женщины в возрасте от тридцати до восьмидесяти лет - черные, белые и латиноамериканцы. Следствие пытается выявить связь между погибшими.

В полиции предполагают, что дом, где были обнаружены убитые, мог быть использован для торговли наркотиками. Также сообщается, что этот инцидент – четвертый за сутки в округе Сэмсон. В последние 24 часа было зарегистрировано еще три эпизода со стрельбой, всего погибли семь человек.

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