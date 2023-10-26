Белый дом ожидает тактических успехов России на Украине

В Вашингтоне говорят об усилении наступательных действий ВС России

Россия может добиться тактических успехов в конфликте на Украине в ближайшие месяцы. Такого развития событий ожидают в Белом доме, заявил координатор по стратегическим коммуникациям администрации президента США Джон Кирби.

Кирби отметил, что конфликт на Украине динамичный. И США ожидают усиления наступательных действий со стороны России в ближайшее время.

Представитель Белого дома также напомнил, что 26 октября США объявили о выделении Киеву нового пакета военной помощи. В него вошли ракеты для украинской ПВО, снаряды для системы HIMARS, переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin и другое вооружение, пишут "Известия".

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