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Белый дом ожидает тактических успехов России на Украине

21:29
  • четверг
  • 26 октября 2023

В Вашингтоне говорят об усилении наступательных действий ВС России

Россия может добиться тактических успехов в конфликте на Украине в ближайшие месяцы. Такого развития событий ожидают в Белом доме, заявил координатор по стратегическим коммуникациям администрации президента США Джон Кирби.

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Кирби отметил, что конфликт на Украине динамичный. И США ожидают усиления наступательных действий со стороны России в ближайшее время.

Представитель Белого дома также напомнил, что 26 октября США объявили о выделении Киеву нового пакета военной помощи. В него вошли ракеты для украинской ПВО, снаряды для системы HIMARS, переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin и другое вооружение, пишут "Известия".      

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