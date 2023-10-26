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Путин отметил значение успехов в космосе для статуса страны

21:52
  • четверг
  • 26 октября 2023

Это очень перспективная сфера

Существование отдельных стран, их статус на мировой арене и развитие невозможно без космоса, убежден президент России. Владимир Путин встретился с молодыми учеными и специалистами космической отрасли.

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Российский лидер отметил, обращаясь к ученым, что все они работают в очень перспективной сфере. Путин рассказал о своих впечатлениях от осмотра математической модели того, что будет происходить в космической сфере в 2030 году. Президент признался, что это вызывает оторопь.

Путин сослался на мнение специалистов, заметив, что к 2030 году отдельные космические аппараты придется корректировать два раза в сутки. Причина в том, что этих аппаратов появляется огромное количество, и все они выполняют определенную задачу, приводит слова главы государства ТАСС.

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