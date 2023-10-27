Депутат Госдумы Делягин предрек США гражданскую войну

Время компромиссов закончилось

Способно ли мировое сообщество найти пути разрешения ближневосточного кризиса или иных вооруженных конфликтов? Что мешает ведущим странам мира преодолеть противоречия и найти компромиссы? Готовы ли западные политики ради общих интересов отказаться от антироссийского курса?

На эти и другие вопросы в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым ответил депутат Госдумы Михаил Делягин.

"Время компромиссов закончилось. Модель Запада - внимательно выслушать оппонента и его уничтожить. Это касается в том числе грядущей гражданской войны в США. Ведь когда спикер парламента, республиканец, вынужден уйти по обвинению в сговоре с действующим президентом, а ни одна американская спецслужба этому не мешает, когда мы видим оружие в руках активистов, когда бандиты контролируют целые регионы страны, все идет именно к гражданской войне", - отметил парламентарий.

Полный комментарий Михаила Делягина смотрите в видео

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