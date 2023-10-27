Удары наносят с закрытых огневых позиций по навесной траектории

Российские войска на купянском направлении отбили шесть атак противника. ВСУ за сутки потеряли более 200 боевиков, сообщили в российском Минобороны.

Экипажи Су-34 группировки "Запад" нанесли удары по пунктам временной дислокации, скоплению вооружений и техники радикалов в районах Петропавловки и Степовой Новоселовки.

На краснолиманском направлении укрепрайон неонацистов уничтожили танки Т-80 дивизии Центрального военного округа. Удары наносят с закрытых огневых позиций по навесной траектории. Затем машины быстро меняют дислокацию. А неприятель бьет по прежним координатам и раскрывает себя.

Разведка сообщает данные нашему экипажу - и Т-80 попадает точно в цель. Маневренный, быстрый, оснащенный 125-миллиметровой пушкой - это один из самых эффективных танков, стоящих на вооружении российской армии.

Возвращают в строй нашу технику и вооружение специалисты ремонтно-восстановительного батальона Западного военного округа. Танки, БМП, БТР ремонтируют в полевых условиях. Благодаря высокой квалификации бойцов подразделения, а также современному оборудованию работы любой сложности проводят в кратчайшие сроки. Перед тем как передать обновленные машины в войска, их проверяют на специальном полигоне.

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