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Минобороны сообщило о новых подвигах российских бойцов

08:18
  • пятница
  • 27 октября 2023

Младший сержант Али Алиев под огнем доставил боеприпасы артиллеристам

Минобороны представило новых героев спецоперации.

Младший сержант Али Алиев, следуя в колонне, попал под обстрел украинских националистов. Умело маневрируя, он смог вывести машину из-под огня противника и доставить боеприпасы артиллеристам, которые ударили по неприятелю. Враг понес значительные потери, а российские войска перешли в наступление.

Старший сержант Андрей Ильин во время перегрузки боеприпасов из автомобилей в замаскированные места хранения обнаружил беспилотник ВСУ, который вел разведку позиций дивизиона. Вскоре дрон был уничтожен. Благодаря бдительности Ильина потерь среди личного состава не допущено.

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