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В столичный регион нагрянул снежный циклон

08:26
  • пятница
  • 27 октября 2023

Заметает и другие районы Центральной России

В столичный регион нагрянул снежный циклон. Метель с порывами ветра до 15 метров в секунду, гололед привели к резкому увеличению количества ДТП.

В Москве на Третьем транспортном кольце в Южнопортовом районе столкнулись более 10 автомобилей, пострадали два человека. Осадки будут идти в столице в ближайшие дни - в выходные высота снежного покрова достигнет 5 сантиметров.

Заметает и другие районы Центральной России - Тульскую, Калужскую, Рязанскую и Брянскую области. На дорогах аварии и пробки. Основная причина - водители не успели сменить летнюю резину на зимнюю, хотя о непогоде предупреждали заранее.

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