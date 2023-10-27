Несогласных с политикой Запада будет становиться все больше

Политика нового правительства Словакии в отношении Украины и России – брешь в "американском заслоне", возведенном Вашингтоном для ограждения стран-участниц ЕС от продвижения собственных интересов. Об этом в своем Telegram-канале написал член Совета Федерации Алексей Пушков.

Пока США пытаются убедить Глобальный Юг примкнуть к направленной против России стратегии, на территории Европы уже появился политик, действия которого свидетельствуют о несогласии с текущим внешнеполитическим курсом Белого дома, подчеркнул сенатор.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что официальная политика новых властей – отказ от поставок вооружений ВСУ в пользу значительного увеличения гуманитарной поддержки населения Украины.

Между тем официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что отказ нового главы правительства Словакии Роберта Фицо от предоставления ВСУ оружия и боеприпасов вряд ли повлияет на процесс военной помощи Киеву в целом.

Западные СМИ неоднократно предупреждали, что новое руководство Словакии может отказаться от всесторонней и широкомасштабной поддержки Украины. Новый премьер-министр страны Роберт Фицо на протяжении всей предвыборной компании подчеркивал, что оказываемая странами Запада военная помощь Киеву лишь усугубляет конфликтную ситуацию.

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