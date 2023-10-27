ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Пушков назвал премьерство Фицо брешью в "американском заслоне" Европы

08:33
  • пятница
  • 27 октября 2023

Несогласных с политикой Запада будет становиться все больше

Политика нового правительства Словакии в отношении Украины и России – брешь в "американском заслоне", возведенном Вашингтоном для ограждения стран-участниц ЕС от продвижения собственных интересов. Об этом в своем Telegram-канале написал член Совета Федерации Алексей Пушков.

Песков оценил решение Словакии прекратить военную поддержку Украины
"Никакого оружия": премьер-министр Словакии отказался от военной поддержки Украины

Пока США пытаются убедить Глобальный Юг примкнуть к направленной против России стратегии, на территории Европы уже появился политик, действия которого свидетельствуют о несогласии с текущим внешнеполитическим курсом Белого дома, подчеркнул сенатор.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что официальная политика новых властей – отказ от поставок вооружений ВСУ в пользу значительного увеличения гуманитарной поддержки населения Украины.

Между тем официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что отказ нового главы правительства Словакии Роберта Фицо от предоставления ВСУ оружия и боеприпасов вряд ли повлияет на процесс военной помощи Киеву в целом.

Западные СМИ неоднократно предупреждали, что новое руководство Словакии может отказаться от всесторонней и широкомасштабной поддержки Украины. Новый премьер-министр страны Роберт Фицо на протяжении всей предвыборной компании подчеркивал, что оказываемая странами Запада военная помощь Киеву лишь усугубляет конфликтную ситуацию.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.