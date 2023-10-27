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Собянин: Москва предоставит площадку ВДНХ для проведения выставки "Россия"

08:45
  • пятница
  • 27 октября 2023

Выставка пройдет с 4 ноября по 12 апреля

В проведении Международной выставки-форума "Россия" будет задействовано 67 объектов ВДНХ. Об этом сообщил Сергей Собянин. По его мнению, трудно представить более подходящего места для такого мероприятия, чем ВДНХ.

Выставка пройдет с 4 ноября по 12 апреля. Регионы, различные ведомства и госкомпании представят все лучшее, что есть в социальной, культурной и других сферах. Для удобства передвижения гостей выставки столичные власти организовали дополнительный бесплатный транспорт.

Как ожидается, выставку "Россия" посетит и Владимир Путин. Однако произойдет это не в день открытия, сообщил накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

 

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