Собянин рассказал о благоустройстве в ТиНАО

Там реализовали несколько крупных проектов

Сергей Собянин рассказал о благоустройстве в Троицком и Новомосковском административном округах. По его словам, там были реализованы несколько крупных проектов. Так, в поселении Внуковское завершилось благоустройство парка "Боровский". Там сделали зоны тихого и активного отдыха, пешеходные и велодорожки, теперь жители могут в полной мере насладиться природой и досугом. Также завершился первый этап благоустройства общественного пространства "Изварино", благоустроили и парковую зону в поселке Мосрентген. Больше стало общественного пространства и в поселении Марушкинское. А в Троицке выполнили благоустройство территории спортивно-оздоровительной базы "Лесная".

Более подробная информация — на сайте мэра.

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