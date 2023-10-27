Словакия и Венгрия выступили против финансирования Украины

Главная причина отказа - коррумпированность украинских властей

Премьер-министры Словакии и Венгрии Роберт Фицо и Виктор Орбан выступили против очередного пакета помощи для Украины в размере 50 млн евро, передает издание Politico со ссылкой на анонимный источник из штаб-квартиры ЕС в Брюсселе.

По данным издания, словацкий премьер в качестве одной из причин отказа от предоставления очередного транша военной и финансовой помощи Киеву назвал высокий уровень коррумпированности украинских властей.

При этом глава правительства Венгрии высказал аналогичную точку зрения и подчеркнул, что Будапешт не будет поддерживать Украину до тех пор, пока не будет решен вопрос закарпатских венгров.

Ранее член Совета Федерации Алексей Пушков назвал нового премьер-министра Словакии Роберта Фицо брешью в "американском заслоне" Европы. По мнению политика, принимаемые словацким премьером решения свидетельствуют о несогласии с текущей внешнеполитической стратегией США в отношении России и Украины.

27 октября премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что официальная политика новых властей – отказ от поставок вооружений ВСУ в пользу значительного увеличения гуманитарной поддержки населения Украины.

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