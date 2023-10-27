Глава МИД Ирана предостерег Израиль и США от продолжения атак на Газу

Тегеран назвал Вашингтон инициатором геноцида палестинского населения

Если ЦАХАЛ продолжит массовые убийства гражданского населения на территории Газы, пламя нового витка эскалации палестино-израильского конфликта не пощадит никого. Об этом в ходе выступления на заседании 10-й чрезвычайной сессии Генассамблеи ООН заявил глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан.

Дипломат назвал США инициатором геноцида палестинского населения и подчеркнул, что Иран выступает против распространения конфликта на территории Ближнего Востока.

"Но я предупреждаю: если геноцид в Газе продолжится, никто не убережется от этого пламени", - заявил Амир Абдоллахиан, чьи слова приводит РИА Новости.

По словам министра, Тегеран готов к решительным действиям для предотвращения убийства гражданских и насильственного переселения палестинцев из Газы в Египет и Иорданию.

Ранее член комиссии по вопросам национальной безопасности Ирана Федахосейн Малеки ответил на призыв президента Франции Эммануэля Макрона создать западную коалицию против движения ХАМАС, отметив, что подобного рода действия приведут к возникновению нового антизападного фронта, в который вступят ведущие мусульманские страны.

19 октября глава Генштаб ВС Ирана Мохаммад Багери заявил, что поддержка Израиля странами Запада может привести к включению в конфликт новых игроков – преимущественно мусульманских.

Утром 7 октября палестинские боевики из группировки ХАМАС нанесли из сектора Газа массированный ракетный удар по Израилю. Также ими была проведена наземная операция. Взяты в плен несколько военных армии Израиля, захвачена боевая техника.

В ответ военнослужащие ЦАХАЛ нанесли авиаудары по территории палестинского анклава, а министр национальной безопасности Израиля объявил о введении чрезвычайного положения в стране. До этого премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны и одержит в ней победу. Глава правительства также объявил о начале контртеррористической операции "Железные мечи" и приказал провести обширную мобилизацию резервистов.

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