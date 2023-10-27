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Путин провел совещание по развитию космической сферы. Главное

11:39
  • пятница
  • 27 октября 2023

Глава государства ознакомился с новейшими разработками

История РКК "Энергия", которую посетил президент, началась 77 лет назад, когда под руководством Сергея Королева здесь были разработаны первые в СССР баллистические ракеты. Сейчас это одно из ведущих ракетно-космических предприятий России, которое производит такие корабли, как "Союз" и "Прогресс". А также модули для будущей российской космической станции.

Владимир Путин: "В ноябре этого года работающей сейчас на орбите Международной космической станции исполняется четверть века. И в следующем году она, по изначальным планам, должна была бы завершить свою миссию. Поскольку функционирование МКС вряд ли возможно без российских компетенций, мы продлили свое участие в проекте до 2028 года. Очевидно, что это временное, промежуточное решение. И Россия как одна из ведущих космических держав должна смотреть далеко вперед, принимать во внимание задачи нашего суверенного долгосрочного развития и, конечно, задачи безопасности. Именно поэтому наши специалисты приступили к разработке тактико-технических характеристик нашей собственной российской орбитальной станции".

Но это лишь одно из направлений работы, напоминает президент в ходе общения с молодыми специалистами. Есть еще Лунная программа. А также разработка ядерных двигателей для космических кораблей нового поколения. Без этого полеты в дальний космос невозможны.

Полным ходом идет и работа по наращиванию спутниковой группировки. Уже через два года специально для этого в России будет создан первый завод по их серийному производству. Производить планируют до 250 спутников в год. Именно такой объем необходим для реализации масштабного проекта "Сфера". Сотни аппаратов будут обеспечивать связь, интернет и множество других услуг, необходимых как для государства, так и для простых людей, подчеркнул Путин, напомнив заодно, как появилось название данного проекта

Путин: "Изначально "Эфир" называлось. Я на одном из публичных выступлений оговорился и сказал "Сфера". Приехал в Кремль и бывшему руководителю "Роскосмоса" позвонил, говорю: "Дим, извини, я оговорился, сказал, есть проект "Сфера". А он: "Есть проект "Сфера". Как? Я же оговорился. А он: "Мы уже все переписали". Ладно, не переписывать же назад. Пускай будет".

В итоге проект "Сфера" выведет экономическое развитие страны на совершенно другой уровень.Позволив развивать в том числе беспилотный транспорт. Причем и на земле, и в воздухе. (

Путин: "Отмечу, что работу в сфере беспилотных авиасистем мы уже ведем в рамках соответствующего национального проекта. Такой комплексный механизм существенно повышает эффективность совместных усилий по формированию этого нового сектора отечественной экономики, обеспечивает межотраслевое рассмотрение вопросов его развития. И, безусловно, нацпроект позволяет собрать в единый кулак уникальные компетенции наших научных и инженерных школ, ресурсы государства и частного бизнеса, системы образования и подготовки кадров".

Кадры - ключевая составляющая. И пока с этим есть проблемы. Несмотря на господдержку и решения, принятые в этом направлении, очень часто молодые специалисты уходят с госпредприятий в коммерческую сферу. Потому как зарплаты там значительно выше. И эту проблему, подчеркнул президент, необходимо решить.

Путин: "Разумеется, важны и все составляющие поддержки молодых специалистов космической сферы, включая повышение их заработных плат и решение жилищных вопросов. Послушайте, я сейчас смотрел документы перед нашим совещанием - в региональном измерении на предприятиях космической отрасли ниже среднего уровня заработная плата находится. Честно говоря, для меня это даже неожиданно. Ниже средней по экономике по регионам. Я понимаю, что с кондачка такие вопросы не решаются, но все-таки руководители отрасли, правительство в целом должно обратить на это внимание. Кстати говоря, и по жилью: у нас большой набор категорий льготирования по ипотеке – сотрудники космической отрасли не попадают ни в одну из них. И это при том, что зарплата, скажем, достаточно скромная. Так мы здесь не удержим кадры. Я прошу правительство подготовить дополнительные меры на этот счет".

Кроме того, подчеркнул президент, России нужно увеличивать количество пусков ракет и уменьшать их стоимость. Решение есть - начались разработки многоразовой ракеты "Корона", которая сможет делать 30 рейсов на орбиту. 

Александр Панюшкин, "ТВ Центр"

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