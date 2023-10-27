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Газа в руинах: хроники войны на Ближнем Востоке

11:40
  • пятница
  • 27 октября 2023

Число жертв израильских налетов превысило семь тысяч человек

Место предстоящего наземного вторжения израильская армия зачищает короткими рейдами. Бронетехника, пехота и инженерные войска при поддержке артиллерии и авиации быстро заходят в сектор Газа – и так же быстро отходят назад, отработав задачу. В ЦАХАЛ сообщают о ликвидации командных центров, пунктов управления, площадок запуска ракет, а также живой силы исламистов. Новые удары нанесены по приграничным территориям Ливана. Вооружённый палестинец ликвидирован в Дженине на северном берегу реки Иордан. Одна из ракет упала на территории Египта в курортном городе Таба. Пострадали шесть мирных жителей. Среди жертв израильских атак по-прежнему больше гражданских, нежели членов ХАМАС. В городе Бейт-Лахия на севере сектора Газа взрыв прогремел возле больницы.

Хан-Юнис, город на юге. Именно сюда Израиль призывает бежать жителей Газы. Но разрывы снарядов не стихают и здесь. У палатки - очередь тех, кто пришел для опознания погибших.

Город Газа в руинах. В остальных – антисанитария, горы мусора, тысячи беженцев, которым негде преклонить голову. Катастрофически не хватает продуктов, воды, лекарств. Число жертв израильских налетов превысило семь тысяч человек.

Но неспокойно и в Израиле. ХАМАС продолжает обстрелы. Ночью сирены воздушной тревоги снова звучали в Тель-Авиве, Петах-Тикве, Реховоте и кибуце Беэри. "Железный купол" работает на пределе возможностей, но перехватить все ракеты не получается. С начала эскалации свои дома покинули 125 тысяч граждан еврейского государства. Вой сирен прервал массовый митинг в Тель-Авиве – члены семей похищенных исламистами заложников пришли потребовать от правительства более решительных действий.

При этом возможность диалога с ХАМАС Израиль решительно отвергает. Все старания международных посредников привели к освобождению всего четверых заложников. ЦАХАЛ продолжает подготовку к наземной операции. 

Кирилл Парменов, "ТВ Центр"

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