Великобритания, Германия и Австралия перебрасывают в регион солдат, спецназ, военные самолеты и боевые корабли

ХАМАС готовы освободить всех заложников. Взамен они требуют отпустить 6000 палестинцев, находящихся в израильских тюрьмах. Эти заявления с трибуны Генассамблеи ООН озвучил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан. Речь дипломата была хлесткой и изобиловала жесткими обвинениями в адрес коллективного Запада. Вашингтону и вовсе был предъявлен ультиматум: "Сегодня в Нью-Йорке и в ООН я откровенно заявляю американским государственным деятелям, которые управляют геноцидом в Палестине, что мы не приветствуем расширение войны в этом регионе. И я говорю открыто: если геноцид в Газе будет продолжаться, пламя конфликта не пощадит никого. Это наш дом. Западная Азия - наш регион".

Запад все активнее вмешивается в ближневосточный конфликт. Франция направляет в район Израиля свой вертолетоносец, способный переносить десятки бортов и сотни солдат морской пехоты. Великобритания, Германия и Австралия перебрасывают в регион солдат, спецназ, военные самолёты и боевые корабли. Возглавляют локомотив поставок Соединенные Штаты.

"В дополнение к помощи, о которой мы объявляли ранее, мы также планируем предоставить Израилю две американские системы "Железный купол", находящиеся в нашем арсенале. Это поможет укрепить поетнциал их ПВО и защитит граждан от ракетных атак. В данный момент в зоне ответственности центрального командования США развернуты или же находятся в процессе около 900 военнослужащих", - заявил Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона.

Для Вашингтона приоритеты расставлены и очевидны. Поддержка киевского режима отошла на второй план. Новый спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявляет о разделении запроса помощи Израилю и Украине. Это принципиальная позиция республиканцев. Протащить все в одном пакете, как рассчитывал изначально Байден, не выйдет. Киев и так уже получил достаточно - настало время отчитаться за каждый выделенный доллар.

"Американцы требуют отчетности за потраченные доллары. США не просто печатают деньги, чтобы отправить их потом за границу. Все эти траты отрываются от внутренних статей расходов. Что касается Израиля - это отдельная тема. Наш консенсус среди республиканцев Палаты представителей заключается в том, что мы должны четко разделять эти две темы. Мы планируем предложить Израилю 14,5 млрд долларов - это несколько больше, чем изначально просил Белый дом", - сказал Джонсон.

Ближневосточный конфликт сместил с Украины и фокус внимания Европы. Страны Евросоюза не смогли договориться и согласовать запланированные Киеву 50 миллиардов евро. Против выделения очередной помощи активно выступают Венгрия и Словакия. Виктор Орбан требует отчета потраченных ранее средств, Фицо указывает на то, что Украине сначала следует побороть коррупцию внутри страны, а потом уже требовать денег.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр"

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