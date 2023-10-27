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Снегопады, дождь, гололедица: в Центральной России ликвидируют последствия непогоды

11:51
  • пятница
  • 27 октября 2023

Стихия внесла коррективы в расписание столичных аэропортов

Для кого-то волшебство и романтика, а у кого-то - аварии и заторы на дорогах. Тула встретила первый снегопад. Начался он ещё днём накануне, продолжался всю ночь и утром не утратил силы. В итоге движение в городе парализовано.

Не лучше ситуация и в соседней Калуге, и в Рязани. На дорогах гололед, а из-за сильного ветра – мокрый снег налипает на линии электропередачи. МЧС предупреждает о возможных отключениях света.

Под Брянском на заснеженной трассе - страшная авария. Водитель грузового фургона потерял управление на скользкой дороге, вылетел на встречную полосу, столкнулся с "Жигулями", которые тут же загорелись. Водителя и пассажира спасти не удалось. Грузовик протаранил еще одну машину.

Столичный регион тоже заметает. Сейчас высота снежного покрова в разных частях города - от 2 до 6 см. О непогоде предупреждали, но она все-таки застала врасплох водителей, массово не успевших сменить летние шины на зимние. На Третьем транспортном кольце столкнулись сразу 16 машин, три человека пострадали. В аэропортах задержали 34 рейса, еще 8 отменили. Однако, по прогнозам синоптиков, этот снег ненадолго - в понедельник временный снежный покров по Московскому региону уйдет.

Из-за гололеда до завтрашнего утра действует желтый уровень погодной опасности. Коммунальные службы работают в усиленном режиме.

Александра Панина, "ТВ Центр"

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