Любовь без штампа: 9 звездных пар, которые не торопятся в ЗАГС

Почему известные люди не торопятся в ЗАГС?

Почему известные люди часто не торопятся в ЗАГС и чем заканчиваются звёздные гражданские браки? Александр Градский официально женился на Марине Коташенко только незадолго до смерти. Егор Кончаловский прожил с Любовью Толкалиной 20 лет, но штампов в паспортах у них так и не появилось. Актёра Сергея Дорогова через 8 лет гражданского брака убедили жениться родители, а Светлана Светикова говорит, что не выходит замуж за отца своих детей, потому что у них нет денег на свадьбу.

Александр Петров

10 сентября 2023 года женился популярный актёр Александр Петров, да только не на актрисе Стасе Милославской, с которой жил четыре года, а на никому неизвестной девушке.

"По-любому взяла шармом, и красотой, и заботой. Для мужчины забота - это очень важно. Потому что когда ты начинаешь готовить, общаться, ну когда на своей волне, тогда мужчину вот очень прям привлекает девушка, когда на своей волне", - говорит певица Таша Белая.

Эта новость стала шоком для всех. Но самое главное - для Милославской. Петров же клялся ей в любви, с мамой познакомил. Девушка ждала предложения руки и сердца со дня на день, но сама ни на что не намекала актёру. Может, и зря.

"Очень многие женщины говорят: "Я не готова сидеть и чего-то выжидать. Я хочу конкретных ответов на свои конкретные вопросы: когда, кто, кто я, сколько?" И чаще всего та, которая задаёт эти вопросы, она не наглая, она смелая, а та, которая не задаёт, она просто боится испортить то, что есть", - объясняет психолог Наталья Толстая.

Наверное, новоявленная жена Петрова как раз оказалась такой смелой. Актёр, кстати, не сказав Стасе ни слова, выложил в Сеть фото из ЗАГСа, где показал обручальное кольцо на пальце и счастливую жену. Только не Стасю. Известно только, что супруга Петрова от мира кино далека. Её зовут Виктория Антонова, она на 12 лет моложе Александра. И что они познакомились просто на улице. Представляете? И Петров сразу понял, что это настоящая любовь.

"Просто бывают такие быстрые браки, когда быстро сходятся, но чаще всего потом люди так же быстро и расходятся", - рассуждает теннисистка Анастасия Пивоварова.

Но это теперь уже время покажет, сколько супруги проживут.

Александр Градский

Александр Градский умер от инсульта в 72 года. И тут же пошла война за наследство певца. Его молодой жене Марине Коташенко повезло, она вполне могла бы остаться ни с чем, ведь Градский женился на ней незадолго до смерти.

"По-моему, за полтора месяца до ухода или за два. Знаю ещё, что Лёня Агутин рассказывал, на последней съёмке сидит, говорит, бодрый такой, говорит: "Лёнь, я, короче, затеял вот это, это, это". Он прям ожил, по-другому совершенно", - рассказывает певец Серей Волчков.

Со своей четвёртой женой, моделью Мариной Коташенко, Градский познакомился, когда девушке было 18 лет, а ему - 54 года. В 2004 году Марина родила Александру Борисовичу первого сына. На тот момент мэтру было 65 лет.

"1 сентября должен был родиться Саша. Это вот от Марины. Мы были в то время в Тирасполе. Он безумно переживал. Говорят: "Ты же молодой папа. Ну как там? Чего? Что?" Он говорит: "Я волнуюсь". Переживал, боялся", - вспоминает Волчков.

Спустя четыре года у Градского родился ещё один сын, Иван. Марина с детьми жила за городом в большом доме и занималась воспитанием мальчиков. Градский разрывался между телепроектом "Голос", где был наставником, собственным театром "Градский Холл" и поездками к семье. Но в ЗАГС не торопился.

До Марины Градский был женат трижды и всё официально: на однокурснице, потом на Анастасии Вертинской, а потом на актрисе Ольге Фартышевой, которая подарила певцу сына Даниила и дочку Машу.

"Я знала его жену, у которой вот Даня. Ольга её, по-моему, звали. Когда он был не то что жив, а очень даже здоров, весел и буян, когда его очень опасались. Потому что он был остр на слово, и агрессивен, и активен", - говорит журналист Ксения Стриж.

Но в последней семье Градский был самой нежностью, обожал гражданскую жену Марину и сыновей. Но в ЗАГС любимую женщину певец отвёл только спустя 18 лет совместной жизни. Да и то, когда сильно заболел. Не хотел, чтобы после его смерти Марине пришлось биться за его наследство. Но биться пришлось всё равно. Сейчас на наследство музыканта претендуют дети от прошлого брака Градского и даже их мама Ольга. Мол, уходя от мужа 20 лет назад, она ничего у него не взяла, а теперь вот требует свою долю. Суды до сих пор продолжаются.

Светлана Светикова

"Меня зовут Милан. Мне девять с половиной лет. Маму зовут Светлана Андреевна Светикова. Она работает певицей. Папа мой Алексеевич... Ой. Алексей Михайлович Полищук. Он работает, ну, типа, акробат на льду. Звучит как-то странно, но такова жизнь", - говорит Милан Полишук, сын Светланы Светиковой.

Милан и его младший брат Кристиан любят съёмки и с удовольствием позируют на камеру. А как вы хотели? Гены. Мама этих чудных мальчишек - актриса и певица Светлана Светикова. Для многих зрителей она до сих пор знойная Эсмеральда в мюзикле "Нотр-Дам де Пари".

Личная жизнь Светланы такая же яркая, как и творческая. В юности у неё была безумная любовь с Гариком Харламовым. Потом Светикова встречалась с актёром Андреем Чадовым. Но пара тоже рассталась. Андрей был слишком поглощён своей карьерой. И тогда на горизонте возник Алексей Полищук. Тихий, скромный, совсем непохожий на её бывших.

"Мы поняли, что мы подходим друг другу. Ну и чувства как бы, и всё. И у нас всё замечательно. Вот мы уже 13 лет вместе. Тьфу, тьфу, тьфу, как говорят. Мы очень дружно живём. У нас практически не бывает никаких конфликтов. Всё замечательно. Стараемся, помогаем друг другу", - говорит Полищук.

Алексей Полищук - фигурист. Его акробатический дуэт на льду с Владимиром Бесединым знали почти на всех континентах. Но сейчас Алексей временно домохозяин. Его главная забота - дети. Пока Света гастролирует, он и варит, и убирает, и нянчит.

"Он тоже невероятный. Я когда его встретила, я ещё не влюбилась в него, но я уже понимала, что от него надо рожать, потому что такие парни на дороге не валяются", - шутит Светикова.

Светлана и Алексей - образцово-показательная семья. Дом, дети, но живут они, не расписываясь.

"Свадьба - это дорого. У нас столько всего: мы и дом построили, и это, и это. Мы пытаемся чем-то заниматься и правильно вкладывать деньги. А свадьба - мне кажется, это немножечко... Ну а-ля необходимый романтизм. Может быть, когда-нибудь будет", - говорит Светикова.

Егор Кончаловский и Любовь Толкалина

Егор Кончаловский и Любовь Толкалина прожили 18 лет в гражданском браке.

"У меня такой приятель был, авторитетный бизнесмен, говорит: "Ну можно какую-нибудь красивую девушку пригласить". Я мою подругу, она во ВГИКе училась, попросил пригласить какую-нибудь хорошую подругу. Вот пришла Люба. Вот так мы познакомились", - вспоминает режиссер.

Егору было почти 30 лет, Любе - всего 18. Он потомок известной династии Кончаловских-Михалковых, а она просто красивая девочка-провинциалка, студентка театрального института. Для обоих это были первые серьёзные отношения.

"Мужчинам... Они всё время любят оттягивать. И поэтому всегда, как показала практика, девушка тащит в ЗАГС своего мужчину", - говорит певица Таша Белая.

Любовь Толкалина не тащила, конечно, в ЗАГС, но ждала, что любимый позовёт её под венец. И Егор позвал. Но прежде предложил пописать брачный контракт.

"Он пришёл с брачным договором. А я хотела, чтобы он повёл меня в храм", - рассказывает Любовь Толкалина.

Этот шаг оскорбил Толкалину. Она мечтала обвенчаться, а не заранее считать, что ей достанется или не достанется при разводе. В итоге свадьба не состоялась.

"Женщины тоже не такие уж простые, как вы думаете. Они тоже хитрят и ищут себе мужичка, который потом будет её обслуживать или будет её содержать. Сейчас более свободное отношение к браку, поэтому вполне возможно, что будущие супруги договариваются о чём-то, что они хотят построить и как они будут жить", - говорит Бари Алибасов.

Кончаловский и Толкалина решили просто жить вместе. Родили дочку, Машу. Любовь не бросила профессию, часто снималась в кино. Егор был занят своими проектами. Всё как у всех. А потом что-то ушло из отношений.

"Сначала интерес, потом влюблённость. Потом, может, какая-то любовь. Потом охлаждение и разрыв", - рассказывает Кончаловский.

Любовь и Егор расстались. Вот интересно, будь у них штамп в паспорте и обручальные кольца на пальце, расставание всё равно бы произошло или нет? Впрочем, как доказывает жизнь, ни печать из ЗАГСа, ни кольцо гарантами крепости брака не являются. Сейчас сердце Любови Толкалиной свободно. А у Кончаловского новая жена - юрист Мария Леонова. Пара воспитывает двоих сыновей. Год назад Егор и Мария официально оформили свои отношения.

Сергей Дорогов

Актёр Сергей Дорогов поступил в театральный институт с четвёртого раза, да и то не в Москве, а в Воронеже. В 1990 году он приехал в столицу и устроился в театр "Сатирикон". Ему уже было за 30, но он всё ещё ходил в холостяках.

"Сергей Дорогов не раз признавался, что для него вот этот страх перед браком произошёл, потому что он наблюдал, как его друзья женятся, тут же разводятся спустя какое-то время и как их жёны после развода утаскивают имущество, забирают, хапают всё", - говорит журналист Олег Перанов.

Сергей к выбору невесты относился серьёзно. Когда в театре познакомился к гримёром Татьяной, то долгое время общался с ней просто как с коллегой. И только спустя четыре года понял: а ведь хорошая девушка эта Таня, надо брать.

"Я её почему-то пригласил потанцевать медленный танец. И вот тогда мы как-то по-другому взглянули друг на друга. Глаза встретились, может быть, впервые так близко", - говорит Перанов.

Они стали жить вместе как семья. Сергей стал прекрасным отцом для маленькой дочки Татьяны от первого брака, но расписываться официально не торопились. Обычно ведь как: девушки тащат парней в ЗАГС. Им то платье, то колечко, то праздник подавай. Но в этой паре всё было наоборот. Это Сергей уговаривал любимую пожениться.

"Она, по-моему, сказала: "Зачем?" Я говорю: "Ну вот родители... У нас родители старой формации. Штамп в паспорте для них очень важен. Давай уж как-то уважим на старости лет родителей". И мы пошли, подали заявление", - вспоминает Дорогов.

Спустя восемь лет совместной жизни для Сергея и Татьяны впервые заиграл "Марш Мендельсона". Они решили сделать всё как надо. Даже свидетелей позвали.

"Танечка же моя одноклассница. Ну мы так относимся друг к другу, вроде как я свидетельница. Но на самом деле я нигде подпись не ставила, потому что уже это было упразднено", - говорит Ксения Стриж.

Кстати, сотрудница ЗАГСа долго не могла поверить, что импозантный жених Дорогов, да ещё и знаменитый актёр, раньше не был женат, и требовала от Сергея свидетельство о расторжении предыдущего брака.

Андрей Аршавин

Андрей Аршавин - бывший нападающий футбольной команды "Зенит" и сборной России по футболу. В спорте он был своего дела мастер. Но прославился Аршавин, скорее, не спортивными заслугами, а скандалами в личной жизни. Вначале он бросил свою гражданскую жену Юлию Барановскую с тремя детьми.

"Единственным качеством, которым должен обладать мужчина, - он должен быть ответственным, отвечать за свои слова и поступки", - говорит сама Барановская.

Аршавин и Барановская жили вместе, но не расписывались. Их чувства были выше какой-то там бюрократии. Родили сына и дочь. А когда Юлия была беременна третьим ребёнком, Аршавин вдруг заявил, что уходит к другой женщине, журналистке Алисе Казьминой, которую, оказывается, давно любит.

"Если человек во время ваших отношений периодически паруется вне пары, это далеко не каждая женщина переживёт, а если она психически здорова, если она социально востребована, то, безусловно, зачем она будет закрывать глаза на походы влево, вправо, вверх и вниз", - рассуждает психолог Наталья Толстая.

Аршавин не просто ушёл от Барановской, он решил оставить её ни с чем, чтоб ни квартиры, ни денег. А зачем? Раз официально не были расписаны, значит, Барановская ему никто. По закону ей ничего не положено. Что, кстати, правда.

"Скажу вам не тая, никак не защитить права женщины, если она вступает не в брак, а сожительствует с мужчиной, не заключая брачные отношения. Как бы ей ни хотелось, чтобы ей что-то причиталось, ничего она уже получить не может. К сожалению, это же касается и наследственного права", - объясняет адвокат Виктория Данильченко.

С Аршавиным Барановская вела долгие судебные тяжбы за алименты на детей. Аршавин и их хотел избежать. Суды присуждали платить, а он подавал встречные иски, чтобы сумму уменьшили.

"Есть ещё одно качество, которое я никогда ни в одном мужчине не потерплю, кем бы он ни был, вот честно, - это жадность. Я ненавижу жадных мужиков. И вообще для меня это застрелиться и не встать", - говорит Барановская.

Сейчас футболист отчисляет детям Барановской три восьмых своего дохода - что-то около миллиона рублей в месяц. На Казьминой, кстати, Аршавин женился официально. В браке родилась дочка. Но через три года пара развелась. Новая жена не выдержала измен супруга и тоже алименты с Аршавина выбивала через суд. Если мужчина ненадёжен, то он будет таким хоть со штампом в паспорте, хоть без.

Вера Сотникова

Актриса Вера Сотникова - секс-символ 90-х. У неё была бурная личная жизнь и куча поклонников. Но в ЗАГС красавица сходила только однажды. Ещё студенткой она познакомилась с художником-реставратором Юрием Никольским. В 19 лет Вера родила своего единственного сына. И муж сразу бросил актрису. Ему не нужна была жена с ребёнком.

Больше в ЗАГСе Вера Сотникова не была. Сына отдала на воспитание к бабушке, а сама занялась собой: работа, съёмка и мужчина. У неё был долгий роман с Владимиром Кузьминым. Сотникова снялась в пяти клипах Кузьмина, была его музой, тылом, всем на свете. Они жили вместе, но не расписывались. А потом Вера бросила Кузьмина ради продюсера Рената Давлетьярова. Он был заботливым, щедрым, но уж больно ревновал Веру. И она опять ушла. Актриса всегда говорила, что любви стесняться не стоит, поэтому все её романы проходили на глазах у коллег, поклонников и прессы.

"Страсть. Любовь, страсть. И, конечно, эта роль, наверное, для меня самая дорогая. Ну, из любимых, от чего я кайфовал действительно, ну, Вера... Вера - это Вера", - говорит актер Дмитрий Малашенко.

Малашенко было 22 года, когда он познакомился с Верой Сотниковой. Ей тогда было 45 лет. Они вместе играли в спектакле. Это была любовь с первой репетиции. Дмитрий даже звал любимую замуж.

"Один раз как-то было такое, но больше в шутку, наверное, не всерьёз, что: "А пойдём распишемся". Она посмеялась. Я не думаю, что были какие-то у нас перспективы. Показывает опыт отношений, когда большая разница в возрасте, все пары рано или поздно распадаются", - говорит Малашенко.

Ещё у Сотниковой был роман с актёром Владиславом Ветровым. С ним Вера тоже до ЗАГСа не дошла. Тут дело было уже не в свободолюбии актрисы. Просто Ветров был женат. Сейчас Вере Сотниковой 63 года. О замужестве она давно не думает. Рядом её любимый сын Ян и два обожаемых внука. Актрисе достаточно.

Евгений Цыганов

Когда актёр Евгений Цыганов бросил жену и семерых детей, эта новость огорошила всех.

"Понятно, что я не восхищаюсь Евгением Цыгановым. Я восхищаюсь его бывшей благоверной, родившей такое количество людей. Рожали, наверное, они в большой любви. Не бывает такого количества детей без сумасшедшей любви", - рассуждает журналист Отар Кушанашвили.

Сумасшедшая любовь возникла на съёмках сериала "Дети Арбата" в 2004 году. Евгений и Ирина сразу стали жить вместе. Только времени не находилось до ЗАГСа дойти. Детки рождались почти каждый год. Но вдруг пошли слухи, будто Цыганов с актрисой Юлией Снигирь любовь закрутил. И Цыганов решил уйти от Леоновой, хотя та была на сносях, ждала их седьмого ребёнка. Уж правду говорят психологи, никаким количеством детей мужа в семье не удержишь, если он сам не хочет удерживаться.

"Многие осуждают, да, Евгения Цыганова. Ну пришла любовь, ради детей... Понимаете, там несчастная женщина, он несчастен. В некоторых вопросах лучше какую-то пару разъединить и слепить другую", - говорит психолог Наталь Толстая.

Вот и слепил Цыганов другую пару. Юлия Снигирь родила актёру сына, и Евгений, кстати, женился на ней официально. Вот и пойми этих мужчин.

Штамп в паспорте, конечно, важен - и с точки зрения юридической, и эмоциональной. Любой женщине приятно, когда она жена, а не сожительница. Правда, штамп этот не гарантирует ни любви, ни верности. И без него бывают шикарные крепкие пары.

На вершине нашего рейтинга американские актёры Голди Хоун и Курт Рассел. Они познакомились на съёмках диснеевского фильма, когда Голди был 21 год, а Курту - всего 16. Это была только работа, ничего личного. Дальше у каждого была своя жизнь. Голди дважды выскакивала замуж. Сначала за актёра Гаса Трикониса. Потом за музыканта Билла Хадсона, от которого родила двоих детей, сына Оливера и дочку Кейт. Сейчас она известная актриса.

Рассел в 28 лет женился на актрисе Сизон Хабли. У пары родился сын. Но в 1983 году дороги Курта и Голди снова пересеклись. И с тех пор они больше не расставались. У Голди и Курта родился сын Уайет, который, как и его родители, стал актёром. Голди с нежностью вспоминает, что была очарована тем, как Курт нашёл общий язык с её детками. Она тоже полюбила его сына. Сейчас все дети уже взрослые. За 40 лет совместной жизни ни Рассел, ни Хоун ни разу не заикнулись о свадьбе, уверяя журналистов и поклонников, что в их доме и так живёт любовь и верность.

Нужен ли штамп в паспорте, вопрос такой же риторический, как "Быть или не быть?". Тут каждый сам решает. Главное, чтобы была любовь.

По материалам программы «10 самых…»

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