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США нанесли удары по иранским объектам в Сирии

10:18
  • пятница
  • 27 октября 2023

Приказ отдал лично президент США Джо Байден

Американские ВВС по приказу президента США Джо Байдена нанесли авиаудары по двум военным объектам Корпуса стражей исламской революции в Сирии, передает информагентство Reuters со ссылкой на официальное заявление главы Пентагона Ллойда Остина.   

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"По приказу президента Байдена силы США провели удар в рамках самообороны по двум объектам на западе Сирии, которые использовались КСИР", - приводит РИА Новости отрывок из заявления Остина.

Удары по объектам военной и критической инфраструктуры были нанесены американскими истребителями F-16, уточнил министр.

Ранее боевики шиитской группировки "Исламского сопротивления Ирака" поразили стратегический объект американской военной инфраструктуры в Сирии прямым попаданием из ракетной установки.

24 октября БПЛА атаковали военную базу США в районе расположения нефтяного месторождения Аль-Омар на востоке Сирии. Ответственность за атаки взяли на себя представители "Исламского сопротивления Ирака".

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Удар по Сирии
Удар по Сирии
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