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Школьникам запретят пользоваться умными часами на уроке

10:25
  • пятница
  • 27 октября 2023

На уроке нужно создавать условия, которые помогают детям сосредотачиваться

В Госдуме разъяснили, как будет работать законопроект о праве учителей регулировать использование средств связи во время урока.
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Под запрет попадут смартфоны, умные часы и другие гаджеты, отвлекающие детей от обучения, сообщила ТАСС один из авторов проекта, глава комитета Госдума по просвещению Ольга Казакова.

Депутат объяснила, что пока есть более занимательные и легкие для восприятия факторы, школьник не будет погружаться в учебный материал, решать задачи.

"Мы говорим о том, чтобы создать механизм и условия на уроке такие, которые помогут ребенку сосредоточиться", - сказала Казакова.

Изначально парламентарии планировали запретить школьникам только снимать видеоролики на уроке, но в последствии поняли, что регулировать нужно использование средств связи целиком.

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