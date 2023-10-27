Армия Израиля провела наземный рейд в секторе Газа

Израильские военные ударили по командным пунктам ХАМАС

Военнослужащие ЦАХАЛ провели очередной наземный рейд на территории палестинского анклава, передает официальный Telegram-канал Армии обороны Израиля.

Уточняется, что на территорию центральной части Газы вошли механизированные подразделения 36-й дивизии израильской армии.

По данным ЦАХАЛ, целенаправленный рейд военных Израиля был осуществлен при сопровождении истребителей и БПЛА. В ходе операции военнослужащие нанесли удары не только по площадкам запуска противотанковых ракет, но и по командным пунктам радикального движения ХАМАС.

Накануне танковые бригады ЦАХАЛ провели целенаправленный рейд на северных территориях сектора Газа. Во время проведения наземной спецоперации были нанесены удары по объектам военной и критической инфраструктуры движения ХАМАС.

Утром 7 октября палестинские боевики из группировки ХАМАС нанесли из сектора Газа массированный ракетный удар по Израилю. Также ими была проведена наземная операция. Взяты в плен несколько военных армии Израиля, захвачена боевая техника.

В ответ военнослужащие ЦАХАЛ нанесли авиаудары по территории палестинского анклава, а министр национальной безопасности Израиля объявил о введении чрезвычайного положения в стране. До этого премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны и одержит в ней победу. Глава правительства также объявил о начале контртеррористической операции "Железные мечи" и приказал провести обширную мобилизацию резервистов.

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