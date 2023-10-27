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Полиция наградила пенсионера из Щелкова, который спас ребенка от грабителя

10:53
  • пятница
  • 27 октября 2023

Ему вручили медаль

В МВД наградили 72-летнего пенсионера из подмосковного Щелково, который помог ребенку во время нападения грабителя.
Задержавшему грабителя пенсионеру из Щелкова подарили сертификат на машину

Мужчине вручили медаль. Решение о награждении было принято 25 октября.

"Я не ожидал. Большое спасибо! Буду и дальше стараться следить и помогать", - сказал он во время церемонии (цитата по "Известиям").

Ранее пенсионеру из Щелкова подарили сертификат на отечественный автомобиль. Мужчина планирует купить "Ниву".

Инцидент произошел в понедельник, 23 октября, на улице Комарова. Мальчик шел по улице один, когда к нему подбежал неизвестный и выхватил телефон. Ребенок бросился догонять грабителя.

Неподалеку пожилой мужчина чинил свою "Оку", он услышал крик о помощи. Пенсионер пошел наперерез грабителю и сделал ему подножку. Злоумышленник упал, завязалась потасовка. Затем в ситуацию вмешались и другие прохожие.

Подмосковный следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на грабеж. Грабителем оказался  35-летний местный житель.

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