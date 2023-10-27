ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Бочкарев: в Новой Москве в следующем году построят школу-гигант с двумя спортзалами

11:29
  • пятница
  • 27 октября 2023

В здании будут предусмотрены как универсальные, так и специализированные классы

Строительство еще одной школы с двумя спортивными залами и ИТ-полигоном вместимостью 1,1 тыс. учеников планируется завершить в 2024 году в Новомосковском округе столицы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарева.

Бочкарев: станция "Гольяново" Арбатско-Покровской линии метро получит островную платформу
Бочкарев: более 60 учебных заведений построят в столице за три года годах в рамках Адресной инвестпрограммы

По его словам, в здании будут предусмотрены как универсальные, так и специализированные классы вместимостью 25 человек каждый. При этом под специализированными классами заместитель столичного мэра прежде всего подразумевает кабинеты, предназначенные для изучения естественных наук, медицины и программирования.  
 
Новую школу оборудуют многофункциональным библиотечным комплексом и отдельным пространством для проведения различных внеурочных кружков, добавил руководитель Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

Как отметил глава департамента, в здании будет предусмотрено много места для развития школьников: современный актовый зал, большие спортивные кабинеты и сектор для командных игр.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Спортзал школы
Спортзал школы
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.