Бочкарев: в Новой Москве в следующем году построят школу-гигант с двумя спортзалами

В здании будут предусмотрены как универсальные, так и специализированные классы

Строительство еще одной школы с двумя спортивными залами и ИТ-полигоном вместимостью 1,1 тыс. учеников планируется завершить в 2024 году в Новомосковском округе столицы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарева.

По его словам, в здании будут предусмотрены как универсальные, так и специализированные классы вместимостью 25 человек каждый. При этом под специализированными классами заместитель столичного мэра прежде всего подразумевает кабинеты, предназначенные для изучения естественных наук, медицины и программирования.



Новую школу оборудуют многофункциональным библиотечным комплексом и отдельным пространством для проведения различных внеурочных кружков, добавил руководитель Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

Как отметил глава департамента, в здании будет предусмотрено много места для развития школьников: современный актовый зал, большие спортивные кабинеты и сектор для командных игр.

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