Украл ее в 15 лет: как сейчас живут Витас с женой

Они через всю жизнь несут свою первую любовь

Певец Витас прославился с первой песни. Так на нашей эстраде ещё никто не кричал. Настоящее имя Витаса - Виталий Грачёв. Много лет назад он приехал покорять Москву из Одессы. Но приехал не один, а с девочкой Светой, которой тогда было всего 15 лет. Самому Виталию только-только исполнилось 20. Он не хотел расставаться с возлюбленной и практически похитил её у родителей.

"Сейчас я понимаю, что тогда это такая уголовщина была. Она без документов, без свидетельства о рождении поехала через границу на поезде. Риск был, безусловно", - вспоминает он.

Света и Виталий стали жить как муж и жена, но без штампа в паспорте. Да и кто их распишет - Света же была несовершеннолетней. Первое время в Москве ребята жили бедно. Но после выхода песни "Опера номер 2" всё стало налаживаться. У Витаса появились слава, деньги и поклонницы, которые ни сном ни духом не ведали, что у Витаса есть какая-то Света.

"С первого дня я и просил, и объяснял, что регламентировать, афишировать эти отношения не надо. Это опасно для Светы. Подходили на концертах, гладили, заказывали, я не знаю, порчу наводили", - рассказывает продюсер Сергей Пудовкин.

Когда Светлане исполнилось 22, Витас, наконец, предложил ей руку и сердце уже в официальном смысле.

"Была свадьба, но что до свадьбы, что после свадьбы ничего практически не изменилось. Единственное изменение - это штамп в паспорте. Вот что изменилось. Всё остальное как было, так и осталось до сих пор", - говорит жена Витаса Светлана Грачева.

Виталий и Светлана через всю жизнь несут свою первую любовь - любовь друг к другу. Света хранит домашний очаг, Витас зарабатывает деньги. Супруги воспитывают троих детей.

По материалам программы "10 самых..."

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