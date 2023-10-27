Они собирали разведданные и оказывали психологическое давление на население

В Запорожской области пресекли работу агентурных групп разведки Украины

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) пресекли деятельность агентурных групп разведки Украины в Запорожской области.

Задержаны состоящие в составе групп администраторы информационных ресурсов украинского средства массовой информации "РИА-Мелитополь" и Telegram-чата "Мелитополь - це Украина". Группы координировало Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины.

Преступники собирали разведданные через информационные ресурсы и оказывавших психологическое давление на Запорожской области.

Один из агентов оказал вооруженное сопротивление при задержании, он был уничтожен ответным огнем. Остальные в ходе допроса дали признательные показания.

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