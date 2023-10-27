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"Их стратегия провалилась": Орбан озвучил главный страх западных партнеров Украины

12:10
  • пятница
  • 27 октября 2023

Украинцы не смогут победить в конфликте

Западные партнеры Украины не могут признать провал контрнаступления ВСУ. Об этом в ходе интервью радиостанции Kossuth заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Орбан назвал условие поддержки Украины на международных площадках
Словакия и Венгрия выступили против финансирования Украины

По словам политика, представители экспертного сообщества уже на протяжении года открыто говорят о неспособности украинской армии победить в противостоянии с ВС России.  

"Только западные политики не смеют сказать, что выбрали плохую стратегию", - заявил Орбан, чьи слова приводит РИА Новости.

Глава венгерского правительства назвал внешнеполитическую стратегию Запада – "победу над Россией" – недостижимым сценарием и подчеркнул, что американским и европейским политикам рано или поздно придется отказаться от финансирования Украины.  

Ранее премьер-министры Словакии и Венгрии Роберт Фицо и Виктор Орбан выступили против очередного пакета помощи для Украины в размере 50 млн евро.

При этом глава правительства Венгрии уже неоднократно указывал на коррумпированность украинских властей и открыто заявлял, что Будапешт не будет поддерживать Украину до тех пор, пока не будет решен вопрос закарпатских венгров.

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