Собянин: занятия проекта "Учебный день в музее" за год посетили 88 тыс школьников

Специалисты разработали 214 уроков практически по всем школьным предметам

Более 88 тыс. школьников и учащихся колледжей побывали на занятиях в рамках проекта "Учебный день в музее" в 2022-2023 учебном году. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр столицы Сергей Собянин.

Столичный мэр напомнил, что проект был разработан для вовлечения учащихся в образовательный процесс. По его словам, во время полноценного урока в рамках музейного пространства школьники не только лучше усваивают получаемую от преподавателей информацию, но и с большим интересом совершенствуют свои исследовательские навыки.

Так, например, в Государственном музее обороны Москвы дети изучают свойства окружностей и секторов на примере системы воздушной обороны столицы в годы Великой Отечественной войны, отметил градоначальник.

Собянин подчеркнул, что в рамках образовательного проекта специалисты из различных отраслей разработали как минимум 214 онлайн и офлайн уроков по всем предметам школьной программы с 1 по 11 классы.

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