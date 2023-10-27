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Нетаньяху отказался подписывать приказ о вторжении в Газу

13:04
  • пятница
  • 27 октября 2023

Израильские военные готовы к штурму

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказался подписывать предложенный руководством армии итоговый план наземной спецоперации на территории Газы, передает издание The New York Times со ссылкой на анонимный источник из ЦАХАЛ.

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По данным издания, решительный отказ политика от проведения операции привел в ярость всех постоянных членов оперативного командования Армии обороны Израиля.  

Несмотря на готовность израильских военных к штурму палестинского анклава, политические и военные лидеры страны все еще не могут прийти к единому мнению по этому вопросу, подчеркнул собеседник издания.

Утром 7 октября палестинские боевики из группировки ХАМАС нанесли из сектора Газа массированный ракетный удар по Израилю. Также ими была проведена наземная операция. Взяты в плен несколько военных армии Израиля, захвачена боевая техника.

В ответ военнослужащие ЦАХАЛ нанесли авиаудары по территории палестинского анклава, а министр национальной безопасности Израиля объявил о введении чрезвычайного положения в стране. До этого премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны и одержит в ней победу. Глава правительства также объявил о начале контртеррористической операции "Железные мечи" и приказал провести обширную мобилизацию резервистов.

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