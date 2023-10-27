Нетаньяху отказался подписывать приказ о вторжении в Газу

Израильские военные готовы к штурму

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказался подписывать предложенный руководством армии итоговый план наземной спецоперации на территории Газы, передает издание The New York Times со ссылкой на анонимный источник из ЦАХАЛ.

По данным издания, решительный отказ политика от проведения операции привел в ярость всех постоянных членов оперативного командования Армии обороны Израиля.

Несмотря на готовность израильских военных к штурму палестинского анклава, политические и военные лидеры страны все еще не могут прийти к единому мнению по этому вопросу, подчеркнул собеседник издания.

Утром 7 октября палестинские боевики из группировки ХАМАС нанесли из сектора Газа массированный ракетный удар по Израилю. Также ими была проведена наземная операция. Взяты в плен несколько военных армии Израиля, захвачена боевая техника.

В ответ военнослужащие ЦАХАЛ нанесли авиаудары по территории палестинского анклава, а министр национальной безопасности Израиля объявил о введении чрезвычайного положения в стране. До этого премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны и одержит в ней победу. Глава правительства также объявил о начале контртеррористической операции "Железные мечи" и приказал провести обширную мобилизацию резервистов.

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