Москва переживает последствия первого снегопада

Обещанная накануне метель началась еще ночью, и к утру в некоторых районах города лежало уже 6 сантиметров белоснежного покрова

Зима в Москве для автомобилистов, как обычно, пришла неожиданно. Готовы к ней оказались не все, поэтому первая массовая авария не заставила себя долго ждать. Поздно вечером на Третьем транспортном кольце столкнулись более десяти автомобилей. Однако это - едва ли не единственное крупное ДТП этой ночи. При появлении первых же осадков на дороги Москвы вышла уборочная техника.

"Жидкий реагент работает до минус 5 градусов. Есть твердые реагенты, они работают до 20 градусов, и комбинированные реагенты, которые используются только на дворовых территориях и тротуарах, они работают также до 20 градусов", - объяснил Максим Верещагин, заместитель директора по комплексному содержанию объектов дорожного хозяйства ГБУ "Жилищник" района Сокол.

Ночной минус сменился на небольшой плюс, поэтому гололеда в городе нет. Все дороги уже обработаны, но дорожные службы все-таки предупреждают водителей быть предельно внимательными за рулем, соблюдать скоростной режим и дистанцию.

За ночь в Москве выпало до 6 сантиметров снега. Больше всего - в южной части города. Однако сейчас все тротуары и дороги уже очищены, поэтому передвигаться по улицам безопасно. Синоптики также напомнили, что у природы это пока только репетиция и у автомобилистов сейчас есть последний шанс в ближайшие дни переобуться в зимнюю резину, так как зима может вступить в свои права уже в конце следующей недели.

По словам синоптиков, это первый серьезный снег в этом сезоне. Причина непогоды - глубокий циклон, в центре которого оказался столичный регион. Атмосферный вихрь, низкое давление, и как результат - на Москву обрушился снегопад.

Тем не менее в понедельник столбик термометра поползет вверх. Снег растает, а температура на два-три дня поднимется до десяти градусов.

Илья Данильцев, "ТВ Центр"

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