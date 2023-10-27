На ВДНХ вот-вот распахнет свои двери павильон "Атом"

Сотрудники заканчивают работу над экспозицией, которую посвящена ядерной энергетике

Как симфонический оркестр в музыке, атомный реактор в ядерной физике - сложнейший и самый слаженный из механизмов, который когда либо придумали люди. Инсталляция "Атомная симфония" - визитная карточка нового научного-образовательного павильона "Атом" на ВДНХ. Его создатели обещают раскрыть все тайны и необычные факты про некогда одну из самых закрытых отраслей.

"Когда мы работали, мы находились между двух красных линий: с одной стороны, надо было сделать так, чтобы было просто и понятно, о чем мы хотим рассказать людям, у которых нет специального физического и математического образования, а с другой стороны, чтобы люди, которые это образование имеют, не посчитали бы наше выступление антинаучным", - отметил Андрей Черемисинов, советник генерального директора госкорпорации "Росатом" по информационным проектам.

Новый павильон на ВДНХ видно издалека. Он расположился между павильонами "Космос" и "Беларусь" на семи этажах, три из которых уходят в глубокое подземелье. Пройдя с самого нижнего наверх, посетители эпоха за эпохой смогут проследить за всеми этапами развития ядерной энергетики. От первых шагов советских ученых в годы Великой Отечественной войны до старта разработки передовых технологий на основе мирного атома.

Как самое мощное оружие спасло мир , расскажут в зоне "Советский атомный проект". А затем энергия атома открыла человечеству дорогу для фантастических экспериментов. Многие из них - такие, как атомные ледоколы, подводные лодки с ядерными реакторами - теперь занимают почетные места в зале "Время первых" . Как эти первые жили, откуда черпали вдохновение, раскроют многочисленные интерактивные пространства выставки.

Для юных гостей в павильоне и вовсе раздолье. В настоящей лаборатории школьники смогут понаблюдать за работой ученых, посетить мастер-классы, познакомиться с атомным силовым микроскопом, вакуумными магнитронами и другими устройствами из области ядерной физики. Открыть свои двери для посетителей павильон Атом готовится 4 ноября. До середины апреля вход на экспозицию будет бесплатным.

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр"

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