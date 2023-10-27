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В Москве открылся фестиваль современного церковного искусства

15:03
  • пятница
  • 27 октября 2023

Более 200 авторов представляют работы в самых разных жанрах

В Московском доме художника открылся фестиваль современного церковного искусства.

Более 200 авторов представляют работы в самых разных жанрах. Икона, роспись, мозаика, витражи, скульптура, керамика. В мультимедийном пространстве можно увидеть фильмы о мастерах прошлого. А уже современные художники покажут, как создается храмовая живопись.

В программе также экскурсии, мастер-классы, много церковной музыки в лучшем исполнении.

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Фестиваль современного церковного искусства
Фестиваль современного церковного искусства
Фестиваль современного церковного искусства
Фестиваль современного церковного искусства
Фестиваль современного церковного искусства
Фестиваль современного церковного искусства
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