Зона риска: почему важно не забывать и о профилактике инсульта

В московских клиниках не только лечат даже самых сложных пациентов, но и помогают им вернуться к полноценной жизни

Наталья Николаевна перенесла сразу два инсульта. Сначала реанимация, потом - лечение, обследования и реабилитация. Еще недели назад пациентка с трудом разговаривала и передвигалась. После двух недель здесь пребывания в Федеральном центре мозга и нейротехнологий ее самочувствие, по ее же словам, вернулось к тому же состоянию, которое было до инсульта. Сейчас она на втором курсе восстановления. Всего их три. Первый начинается еще в реанимации. С помощью специальных экранов датчики улавливают движения глаз пациента, а встроенное ПО оценивает органы чувств и сознание. В дальнейшем этот аппарат помогает восстановить речь, зрительно-пространственную обработку, память и мышление. Тут же в реанимации - и первые физические нагрузки. В отделении медицинской реабилитации - уже ЛФК и более активные упражнения.

"Например, антигравитационная дорожка, где нагнетается извне воздух и человеку намного легче на дорожке ходить. Можно значительно снизить нагрузку, можно вес снизить до 80% и сформировать устойчивую ходьбу. Этот тренажер формирует у человека баланс. Здесь дорожка, по которой идет пациент, несколько инфракрасных камер, улавливающих его движения, и экран", - рассказала Елена Ланчинская, заведующая отделением медицинской реабилитации института цереброваскулярной патологии и инсульта ФГБУ "Федеральный центр мозга и нейротехнологий" ФМБА России.

А это - операционная. У пациентки - шунтирующее образование, при котором происходит сброс крови из артериальной системы в венозную, что может привести к кровоизлиянию. Чаще всего возникает после травм или при тромбозе.

"Устанавливается катетер прямо в сосуд новообразования, вводится специальное вещество. Оно полностью выключает сосудообразование и убирает риск кровоизлияния. Обычно это люди трудоспособного возраста - 30-40, до 50 лет. Идет от 30 до 50 лет пик сосудистых образований - аневризмы, артерио-венозные деформации. Встречаются и у молодых людей, и у детей", - объясняет Кирилл Олов, руководитель ФЦМН ФМБА России.

Уже почти 20 лет, как ВОЗ признала инсульт глобальной эпидемией. Статистика последних лет говорит о том, что заболевание еще и молодеет - больше трети инсультов случаются у людей 30-40 лет. Поэтому важно помнить о профилактике и регулярных обследованиях.

Александра Панина, "ТВ Центр"

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