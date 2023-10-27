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В РАМТ покажут современную версию Мольера

15:13
  • пятница
  • 27 октября 2023

Авторский текст сохранен, но звучит остро и современно

В РАМТ представят спектакль "Мизантроп и я" - это смелая версия знаменитой комедии Мольера.

Режиссер Екатерина Половцева перенесла действие на современную съемочную площадку. Снимается фильм по пьесе французского классика, при этом взаимоотношения актеров начинают развиваться точно так же, как и у их персонажей.

Тотальная игра, смешение реальностей, и уже непонятно, где грань между реальной жизнью и вымышленной. Авторский текст сохранен, но звучит остро и современно.

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Премьера спектакля "Мизантроп и я"
Премьера спектакля "Мизантроп и я"
Премьера спектакля "Мизантроп и я"
Премьера спектакля "Мизантроп и я"
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