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Путин обсудил с Совбезом тему незаконного оборота оружия

14:35
  • пятница
  • 27 октября 2023

С докладами перед президентом выступили главы МВД и Росгвардии

Тему незаконного оборота оружия в стране обсудил Владимир Путин с членами Совета безопасности. Совещание прошло в режиме видеоконференции.

С докладами перед президентом выступили главы МВД и Росгвардии Владимир Колокольцев и Виктор Золотов. Глава государства отметил: в реалиях сегодняшнего дня вопрос проникновения в страну оружия и его правового регулирования стоит особенно остро.

"Нужно подумать о том, как попадают на территорию Российской Федерации оружие, боеприпасы. Кстати говоря, в том числе и с территории Украины", - указал российский лидер.

Как при этом отметил Путин, следует принять дополнительные меры для укрепления нормативно-правовой базы.

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