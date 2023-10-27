СК завел дело после падения школьника в колодец с кипятком в Екатеринбурге

Подросток смог выбраться, но сейчас он в реанимации

Детская площадка Екатеринбурга на улице 40-летия Октября привлекает и подростков, и родителей с малышами. Практически посередине - два колодца теплосетевой компании. В один из них накануне вечером и провалился 14-летний подросток. Здесь он гулял вместе с другом.

"Я видела, когда мальчик кричать начал. Я вышла на балкон, смотрю, мальчик бегает как сумасшедший. Я думаю, что случилось... А потом я смотрю, из этого люка мальчик вылазит. Я как закричала – скорую вызывайте быстрей! А мальчик, видимо, побежал к машине. Остановил машину. Но я там уже не видела", - рассказывает женщина.

По словам очевидцев, водитель забрал подростков и повез в больницу. Соседей произошедшее потрясло, но не удивило. Уже не раз жаловались на остсутвие люков колодцев.

Вообще, история с люком покрыта мраком. В теплосетевой компании вину полностью отрицают, уверяя, что крышку колодца кто-то украл.

"Немедленно выехала оперативно-выездная бригада на место и установила, что крышка люка, которая еще в 15 часов дня при обходе стояла на месте, была украдена. Вместо нее лежит оконная рама с пробитыми стеклами. Сейчас разбираемся вместе с компетентными органами. Компания в случае при необходимости окажет любую помощь для лечения и реабилитации подростка", - сообщила Светлана Тимченко, пресс-секретарь Екатеринбургской теплосетевой компании.

Соседи подтвердили - колодец и правда был закрыт оконной рамой.

Следственный комитет по Свердловской области возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Мальчик сейчас в реанимации на ИВЛ. У него обожжено больше половины тела. Врачи решают вопрос о проведении операции. А прокуратура Свердловской области взяла уголовное дело на контроль.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр"

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