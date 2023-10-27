В Москве торжественно открылся музейный комплекс юнармейцев

Участники мероприятия возложили цветы и венки к памятному монументу

Музейный комплекс юнармейцев сегодня торжественно открыли в Москве. Он создан на базе столичной школы № 2044 имени Героя Советского Союза Андрея Серебрякова.

Сначала участники мероприятия возложили цветы и венки к памятному монументу командира танковой роты и зажгли свечи. А после этого разрезали символическую красную ленту в знак открытия.

Мероприятие приурочено к 110-летию со дня рождения Андрея Серебрякова, который погиб при защите Воронежа в годы Великой Отечественной войны.

"В школе особо почитается память Героя Советского Союза, но он олицетворяет не только себя одного. Герой Советского Союза Серебряков - это целая эпоха, это эпоха нашего двадцатого столетия, и я благодарна этой школе за эту память, за ту работу, которую они проводят", - сказала дочь Героя СССР Людмила Серебрякова.

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