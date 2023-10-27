Песков прокомментировал удар ВВС США по складам с оружием Ирана в Сирии

У Кремля нет опасений по поводу возможности втягивания ВС России в конфликт на Ближнем Востоке

Авиаудары ВВС США по оружейным складам Ирана в Сирии – следствие нового витка палестино-израильской напряженности. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Что касается ударов, напряженность между Израилем и Палестиной, конечно, провоцирует напряженность и в более широком контексте в регионе, это очень плохо", - заявил Песков, чьи слова приводит информагентство ТАСС.

Спикер Кремля подчеркнул, что на данный момент у Москвы нет опасений по поводу возможности втягивания российских военных в конфликтную ситуацию на территории Ближнего Востока.

Ранее американские ВВС по приказу президента США Джо Байдена нанесли авиаудары по двум военным объектам Корпуса стражей исламской революции в Сирии. По данным Пентагона, удары по военным складам иранских группировок были нанесены истребителями F-16.

Утром 7 октября палестинские боевики из группировки ХАМАС нанесли из сектора Газа массированный ракетный удар по Израилю. Также ими была проведена наземная операция. Взяты в плен несколько военных армии Израиля, захвачена боевая техника.

В ответ военнослужащие ЦАХАЛ нанесли авиаудары по территории палестинского анклава, а министр национальной безопасности Израиля объявил о введении чрезвычайного положения в стране. До этого премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны и одержит в ней победу. Глава правительства также объявил о начале контртеррористической операции "Железные мечи" и приказал провести обширную мобилизацию резервистов.

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