Песков не располагает информацией о покушении на Царева

Нет данных о достоверности опубликованных сообщений

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на стал комментировать произошедшее в Крыму покушение на бывшего депутата Верховной рады Украины Олега Царева.

"Я не располагаю такой информацией", - приводит ТАСС ответ Пескова на вопрос журналиста о ходе расследования сложившейся ситуации вокруг бывшего украинского парламентария.

По его словам, никто на данный момент не знает, соответствует ли опубликованная в СМИ информация по этому поводу действительности.

Сегодня утром на бывшего народного депутата Украины Олега Царева было совершено покушение. Нападение было совершено возле санатория имени Кирова в Ялте – в бывшего парламентария, вероятно, стреляли, написал в одной из своих социальных сетей председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

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