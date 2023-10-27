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Центробанк повысил ключевую ставку сразу до 15%

13:42
  • пятница
  • 27 октября 2023

На 2 п.п.

Центральный банк России на заседании в пятницу принял решение о повышении ключевой ставки сразу на 2 п.п. - c 13 до 15%. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте регулятора.

В ЦБ отметили, что инфляционное давление значительно усилилось и складывается выше ожиданий, а увеличение внутреннего спроса все больше превышает возможности расширения производства товаров и услуг.

"Инфляционные ожидания сохраняются на повышенных уровнях. Высокими остаются темпы роста кредитования. Исходя из новых среднесрочных параметров бюджетной политики, снижение бюджетного стимула в ближайшие годы будет происходить медленнее, чем ожидалось ранее. В этих условиях требуется обеспечить дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики для ограничения масштаба отклонения инфляции вверх от цели", - говорится в сообщении.

Рубль отреагировал на повышение ключевой ставки укреплением. Доллар на торгах Московской биржи опустился ниже 93 рублей, евро - ниже 98.

Повышение ключевой ставки было ожидаемым. Ранее аналитики предсказывали повышение ставки до 14-15%. 

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