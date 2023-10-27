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Песков назвал необходимым диалог со сторонами палестино-израильского конфликта

14:20
  • пятница
  • 27 октября 2023

Москва выступает против терроризма

Москва продолжит контакты со всеми участниками нового витка напряженности между Израилем и Палестиной. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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"Мы считаем необходимым продолжать поддержку контактов со всеми сторонами и, конечно, будем продолжать наш диалог с Израилем", - заявил Песков, чьи слова приводит информагентство ТАСС.

Комментируя текущую ситуацию на территории Ближнего Востока, спикер Кремля указал на невозможность оправдания терроризма в любых его проявлениях, подчеркнув, что аналогичной позиции придерживается не только он, но и президент России Владимир Путин.  

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что наиболее реальным способом скорейшего урегулирования палестино-израильского конфликта является создание независимого и суверенного государства Палестина.

Утром 7 октября палестинские боевики из группировки ХАМАС нанесли из сектора Газа массированный ракетный удар по Израилю. Также ими была проведена наземная операция. Взяты в плен несколько военных армии Израиля, захвачена боевая техника.

В ответ военнослужащие ЦАХАЛ нанесли авиаудары по территории палестинского анклава, а министр национальной безопасности Израиля объявил о введении чрезвычайного положения в стране. До этого премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны и одержит в ней победу. Глава правительства также объявил о начале контртеррористической операции "Железные мечи" и приказал провести обширную мобилизацию резервистов.

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