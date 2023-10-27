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"Предпосылок нет": Пушилин оценил вероятность завершения украинского кризиса

14:49
  • пятница
  • 27 октября 2023

Предоставленные Киеву дальнобойные ракеты могут привести к эскалации конфликта

Реальных предпосылок для завершения или заморозки украинского кризиса нет. Об этом в ходе брифинга заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Пушилин оценил контрнаступление ВСУ
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"Я не вижу. Возможностей для завершения и заморозки конфликта нет", - приводит РИА Новости ответ Пушилина на вопрос журналиста о сроках урегулирования конфликта между Россией и Украиной.

Комментируя передачу ВСУ ракет дальнего действия ATACMS, политик подчеркнул, что предоставленные Киеву вооружения со стороны Запада указывают на необходимость изменения линии фронта в зоне СВО: российские военные должны отодвинуть противника.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал стратегию Запада – "победу над Россией" – недостижимым сценарием и подчеркнул, что американским и европейским политикам рано или поздно придется отказаться от финансирования Украины.  

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