Предоставленные Киеву дальнобойные ракеты могут привести к эскалации конфликта

Реальных предпосылок для завершения или заморозки украинского кризиса нет. Об этом в ходе брифинга заявил глава ДНР Денис Пушилин.

"Я не вижу. Возможностей для завершения и заморозки конфликта нет", - приводит РИА Новости ответ Пушилина на вопрос журналиста о сроках урегулирования конфликта между Россией и Украиной.

Комментируя передачу ВСУ ракет дальнего действия ATACMS, политик подчеркнул, что предоставленные Киеву вооружения со стороны Запада указывают на необходимость изменения линии фронта в зоне СВО: российские военные должны отодвинуть противника.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал стратегию Запада – "победу над Россией" – недостижимым сценарием и подчеркнул, что американским и европейским политикам рано или поздно придется отказаться от финансирования Украины.

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