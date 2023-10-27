На Балтийский завод доставили реактор для строящегося атомохода "Чукотка"

"РИТМ-200" - это новейший тип ядерных реакторов, разработанных специально для ледоколов и плавучих электростанций

Железное сердце для морского гиганта - на Балтийский завод в Санкт-Петербурге доставлен первый из двух реакторов для строящегося атомохода "Чукотка".

"РИТМ-200" - это новейший тип ядерных реакторов, разработанных специально для ледоколов и плавучих электростанций. Они гораздо легче, компактнее и мощнее предыдущих. В процессе производства внедрены новейшие технические решения, не имеющие аналогов в мире.

На "Чукотке" и других ледоколах этого класса будет работать энергетическая установка из двух таких реакторов. За счет чего возрастет скорость и проходимость судов.

Атомоходы "Якутия" и "Чукотка" должны сойти с верфи в 2024 и 2026 годах.

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