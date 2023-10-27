Западные политики намекают Киеву о необходимости завершения конфликта

Украинские власти должны возобновить переговорной процесс с Россией без предварительных условий. Об этом в интервью изданию "СБ. Беларусь сегодня" заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

По мнению политика, в украинском правительстве есть достаточное количество "умных людей", которые могли бы проигнорировать требования американских партнеров и возобновить переговорный процесс с Россией без каких-либо предварительных условий.

"Главное – команду дали "стоп". С 00.00 часов "стоп" – никто не стреляет. Остановились и ведем переговоры. О земле и о мире", - заявил Лукашенко, чьи слова приводит РИА Новости.

Некоторые политические силы в ЕС уже давно намекают Киеву о необходимости инициации мирного соглашения, однако администрацию президента США не устраивает подобный исход событий, поскольку это будет свидетельствовать о тотальном провале стратегии Вашингтона, подчеркнул белорусский лидер.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал сторонников идеи о территориальных уступках в пользу России "врагами" и указал на невозможность обсуждения всерьез такого способа урегулирования российско-украинского конфликта.

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