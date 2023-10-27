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Москвичей ожидает "погодный кульбит"

14:53
  • пятница
  • 27 октября 2023

Нынешняя зима обещает быть очень переменчивой

На следующей неделе москвичей ждет потепление, температура воздуха резко прогреется до +11 градусов.

Сейчас в столице установилась погода, которая соответствует середине ноября. Температура на 4-5 градусов ниже нормы, сообщил агентству "Москва" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

На следующей неделе вновь вернется тепло: 31 октября и 1 ноября температура будет  на 5–6 градусов выше нормы.

"Погода в предзимье совершает кульбиты", - подчеркнул Вильфанд, добавив, что эта зима будет очень неоднородным. Прогнозируется частая смена погоды.

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