ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Пушилин рассказал о судьбе "Азовстали" в Мариуполе

15:28
  • пятница
  • 27 октября 2023

Завод сильно вредил экологии

Комбинат "Азовсталь" в Мариуполе в прежнем виде восстанавливаться не будет.
Путин дал старт движению трамваев по Мариуполю

Об этом в пятницу, 27 октября, заявил временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала "Оплот ТВ".

Завод загрязнял Азовское море, поэтому на его месте построят современный технопарк и экопарк.

"Там абсолютно современный, технологический подход уже к использованию территории, возможностям, коммуникации, которые можно задействовать без ущерба для экологии", - отметил Пушилин.

Ранее в августе вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что завод планируют реконструировать в технопарк, который даст местным жителям рабочие места.

Весной 2022 года "Азовсталь" стал ареной интенсивных боевых действий. На комбинате скрывались боевики запрещенной в России организации "Азов". 20 мая они сдались в плен.  

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Металлургический комбинат "Азовсталь" в Мариуполе
Металлургический комбинат "Азовсталь" в Мариуполе
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.