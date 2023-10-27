Пушилин рассказал о судьбе "Азовстали" в Мариуполе

Завод сильно вредил экологии

Комбинат "Азовсталь" в Мариуполе в прежнем виде восстанавливаться не будет.

Об этом в пятницу, 27 октября, заявил временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала "Оплот ТВ".

Завод загрязнял Азовское море, поэтому на его месте построят современный технопарк и экопарк.

"Там абсолютно современный, технологический подход уже к использованию территории, возможностям, коммуникации, которые можно задействовать без ущерба для экологии", - отметил Пушилин.

Ранее в августе вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что завод планируют реконструировать в технопарк, который даст местным жителям рабочие места.

Весной 2022 года "Азовсталь" стал ареной интенсивных боевых действий. На комбинате скрывались боевики запрещенной в России организации "Азов". 20 мая они сдались в плен.

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