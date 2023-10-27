Отражено девять атак противника

Подразделения группировки войск "Центр" при поддержке авиации и артиллерии отразили за неделю 45 атак ВСУ на Краснолиманском направлении. Как сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, противник потерял более 1020 военнослужащих, 20 боевых бронированных машин и три орудия.

Еще девять атак украинских националистов отразили российские подразделения "Южной" группировки войск за тот же период на донецком направлении. ВС России нанесли поражение боевым группам ВСУ в районах Марьинки, Курдюмовки, Богдановки и Клещеевки в ДНР.

По данным Минобороны, общие потери ВСУ в результате боевых действий на этом направлении за прошедшую неделю составили более 2055-ти военнослужащих. Также уничтожено три танка, 16 орудий полевой артиллерии и 17 боевых бронированных машин.

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