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Последние данные о ситуации в зоне палестино-израильского конфликта

18:01
  • пятница
  • 27 октября 2023

В секторе Газа ситуация близка к критической

Ситуация в зоне палестино-израильского конфликта. Более 250 объектов группировки ХАМАС подверглись ударам израильской авиации за минувшие сутки. А сухопутные подразделения ЦАХАЛ провели очередной рейд в центральной части сектора Газа. Об этом сообщили в минобороны Израиля. Боевое крыло ХАМАС ответило обстрелами Тель-Авива. Сирены воздушной тревоги звучали и в других израильских городах. В ходе нынешнего противостояния в наибольшей степени страдают мирные жители. В секторе Газа ситуация близка к критической - люди могут оказаться без пищи и медицинской помощи.

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Евгения Проскурнова, "ТВ Центр"

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