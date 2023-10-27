Последние данные о ситуации в зоне палестино-израильского конфликта

В секторе Газа ситуация близка к критической

Ситуация в зоне палестино-израильского конфликта. Более 250 объектов группировки ХАМАС подверглись ударам израильской авиации за минувшие сутки. А сухопутные подразделения ЦАХАЛ провели очередной рейд в центральной части сектора Газа. Об этом сообщили в минобороны Израиля. Боевое крыло ХАМАС ответило обстрелами Тель-Авива. Сирены воздушной тревоги звучали и в других израильских городах. В ходе нынешнего противостояния в наибольшей степени страдают мирные жители. В секторе Газа ситуация близка к критической - люди могут оказаться без пищи и медицинской помощи.

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Евгения Проскурнова, "ТВ Центр"

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